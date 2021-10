En 2014, el País Vasco incorporó una nueva localidad, Argoitia. Era un pueblo fruto de la imaginación del director Emilio Martínez Lázaro para rodar la película 'Ocho apellidos vascos', en la que un 'señorito andaluz', Rafa, trata de conquistar a Amaia, vasca de pura cepa.

Argoitia se construyó uniendo los rincones más auténticos de la región, entre ellos Leitza, donde se grabó uno de los principales escenarios: el caserío centenario. Su dueña, María Ángeles Intzaurrondo, ha explicado que al principio dio su 'no' rotundo a la grabación de la película: "Ya se había grabado otra en Leitza y no me había gustado", confesaba a las cámaras de ¿Dónde estabas entonces?