Los deportistas paralímpicos españoles se hicieron con 31 medallas en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Cuatro de ellas las logró la nadadora Teresa Perales, quien, con 26 medallas paralímpicas a sus espaldas, es la española con mejor currículum deportivo de la historia. No obstante, según ella misma revela, su interés por la natación comenzó de forma tardía: "No me gustaba nada el agua, no sabía nadar -confiesa-. Empecé a nadar con 19 años cuando me quedé en silla y con un chaleco salvavidas".

Perales, que utiliza una silla de ruedas a consecuencia de una enfermedad neurológica, relata que todo empezó tras su pérdida de movilidad, en una piscina durante unas vacaciones familiares. "Fue meterme al agua y decir 'soy libre', podía estar en el centro de la piscina y no necesitar la silla y no necesitar a nadie. En ese momento encontrar algo a lo que agarrarte que te dé esa libertad... se me abrió el mundo", rememora.