Zaida Cantera, tras las acusaciones contra Monedero: "Tengo conocimiento de casos con características muy similares desde 2016"

Zaida Cantera ha desvelado en Conspiranoicos que conocía testimonios de varias mujeres que le narraron episodios similares a los que han salido a la luz esta semana contra Juan Carlos Monedero por comportamientos machistas y acoso en diferentes ámbitos.

La exdiputada ha señalado que no se ha sorprendido por la noticia debido a que ya tenía constancia de episodios parecidos: "No me ha sorprendido. Yo tengo conocimiento de casos con características muy similares desde 2016. En el Congreso, recién llegada yo, dos chavalas asistentes del grupo Podemos llegaron y una me empezó a preguntar por mi caso. En un momento le pregunté si le pasaba algo y me contó algunas cosas".

"Tuve la suerte de recurrir a Carme Chacón. Se lo comenté y me preguntó que qué es lo quería ella. Al cabo de una semanas se me acercó con otra chavala y me contó cosas similares. No querían denunciar porque eran jóvenes y acababan de conseguir un trabajo. Chacón me dijo que había hablado con gente de la cúpula de Podemos y que las estaban monitorizando", ha añadido.

Cantera ha señalado que acabaron no denunciando y que no volvió a escuchar ningún testimonio similar hasta hace unos meses, cuando salieron las informaciones de Íñigo Errejón y la denuncia que recibió por agresión sexual que llevó a otras mujeres a contarle otros episodios.