Wyoming, sobre los medios de comunicación: "Por primera vez, se acepta la mentira como moneda de cambio"

El Gran Wyoming ha estado con Jokin Castellón en Conspiranoicos para hablar de la situación actual de muchos temas de actualidad. Uno de ellos ha sido la situación de los medios de comunicación y las redes sociales con la difusión de bulos y el control por parte de partes interesadas, como Elon Musk en X mientras pertenece al gabinete de Donald Trump.

Al ser preguntado por cómo reaccionar ante los discursos de odio y los bulos tanto en redes sociales como en algunos medios de comunicación, Wyoming ha dado su visión: "El tema de los medios es complicado. Por primera vez se acepta la mentira como moneda de cambio, esto no era así. La manipulación se hacía, pero se detectaba y la gente tenía prevención. Ahora no. Ahora la mentira vale tanto como la verdad. Esto empieza ya en los años 30. Hitler monta un ministerio de propaganda, que era un término que prácticamente no existía y llegaron al poder gracias a eso".

Y, en su vaticinio para el futuro, ha señalado que tiene difícil solución: "No tiene remedio. Si uno puede seleccionar aquello que quiere escuchar en exclusiva, tú ahí no puedes penetrar. Lo que pasa es que esto antes no ocurría. Ha habido una decadencia de los medios de comunicación, del periodismo. No sé si se puede decir que el periodismo ha muerto. ¿Cómo hacer que la gente vuelva a recuperar una pedagogía elemental?".