En Conspiranoicos

Óscar Puente asegura que se puede gobernar sin Presupuestos: "Estamos reuniéndonos con los grupos parlamentarios"

"Yo siempre he relativizado la cuestión. Desde principios del año pasado que se empezó a hablar del tema he dicho siempre lo mismo: los presupuestos son una herramienta que no se puede negar, pero que también hay que relativizarla", ha aclarado el ministro.