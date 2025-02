"Es una mamarrachada": el discurso de algunos hombres que se sienten amenazados por el feminismo

"El feminismo es una estupidez, frívola, superficial e infantil", esos son algunos de los discursos machistas que inundan las redes sociales y dicen sentirse amenazados por el feminismo, que consideran una "mamarrachada".

"Quien se crea feminista tiene un problema serio, ahora mismo el feminismo lo que busca es la victimización de la mujer", asegura uno de los usuarios.

Entre ellos se encuentra Rubén Gisbert, quien dice que "existe una supremacía y existen unos privilegios de la mujer frente al hombre". Esto, dice, "es un hecho objetivo incontestable".

Pero no solo él tiene un discurso contra las mujeres que defienden sus derechos. Roma Gallardo asegura que "si quieres reivindicar que puedes ir por la noche por la calle, cuando te atraquen no me llores".

Pero el discurso machista va más allá. Uno de los usuarios afirma que en España "si un hombre dice que ha sido víctima de malos tratos por parte de su pareja mujer es un fascista de la ultraderecha".