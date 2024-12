La hija de un desaparecido por la DANA: "¿Para qué queremos tantos asesores y tanta gente en los gobiernos si entre todos no pueden hacer un solo cerebro?"

Este jueves, un cadáver ha sido encontrado en Paiporta que podría corresponder a uno de los desaparecidos. A pesar de que ha pasado más de un mes desde la DANA, aún hay cuatro personas desaparecidas. Uno de ellos es el padre de Saray Ruiz, que ha estado en Conspiranoicos.

Y en el programa, ha cargado contra la misa que se realizó en Valencia en honor a las víctimas: "Lo puse por la tele y lo quité porque me parecía ofensivo para las familias. Me pareció un acto vomitivo y una lavada de cara política. No se avisó a las familias ni a nadie. Fue un acto por y para ellos. La peor sensación no es solo este feo, que es hacer doble daño a las familias, es que como que si a ti te asesinan a una persona y ese asesino, en vez de estar pagando y cumpliendo lo que tiene que cumplir, está en el funeral".

"Tampoco entiendo muy bien para qué queremos tantos asesores y tanta gente en los gobiernos si entre todos no pueden hacer un solo cerebro para pensar y hacer unos protocolos a los que seguir", ha añadido Saray.