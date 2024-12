La hija de un desaparecido tras la DANA, sobre la misa en honor a las víctimas: "Fue un acto vomitivo, por y para ellos; un lavado de imagen político"

Conspiranoicos ha podido entrevistar a Saray Ruiz, hija de uno de los desaparecidos tras la DANA que asoló Valencia y que aún no ha aparecido. Ruiz ha sido cuestionada sobre la misa que se ha celebrado esta semana en la Catedral de Valencia en honor a las víctimas y no se ha mordido la lengua. "No fui, lo puse un rato por la tele y lo quité porque me parecía ofensivo para las familias, vomitivo, un lavado de político total", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que "no se avisó a las familias, no se avisó a nadie. Fue un acto por y para ellos".

Asimismo, para expresar lo que sintieron todas las víctimas ha utilizado un símil: "Es como si a ti te asesinan a una persona, y el asesino, en lugar de pagar por lo que ha hecho, está en el funeral. No había palabras para describirlo". "No entiendo muy bien para qué queremos a tantos asesores y tanta gente en los gobiernos, si entre todos no pueden hacer un solo cerebro", ha concluido.