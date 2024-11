La DANA ha dejado imágenes de lo más duras. Una de ellas es el vídeo de una persona que se quedó atrapado con el coche en un parking que se estaba inundado. A través de una grabación que subió a las redes sociales, se puede observar como el implicado que se encuentra dentro del vehículo trata de salir del garaje que se empieza a llenar de agua por minutos.

"Se complica, se complica, se complica, se complica... Madre mía, no salgo de aquí", se le escucha decir en el vídeo. Al final simplemente se quedó en un susto y consiguió salir del parking. Además, el propio hombre comunicó que iba solo en el coche y que el garaje se inundó, como se ve en el vídeo, en tal solo 15 segundos.

Para terminar, ha asegurado que hubo un momento de mucha tensión en la que se sintió muerto porque "literalmente no podía abrir las puertas". "Sin palabras, solo pensaba que no me podía despedir de mis hijos y que eso no tenía nombre", ha manifestado el afectado.