David Pastor Vico expone que desde 1796, cuando se comenzaron a poner vacunas, se han conseguido salvar más de 1.500 millones de personas. "No ver esto es una ceguera muy profunda", reflexiona. "Es muy atrevido saber que estás haciendo el mal a sabiendas y buscando un beneficio muy concreto", añade el filósofo.

Pastor expone que él sufrió un melanoma en estadio tres con metástasis en ganglio linfático. "Tienes mucho miedo y si no eres una persona dada al estudio y al pensamiento crítico, el miedo abre una ventana a la irracionalidad", argumenta. Esta solución, como expone, se busca en gente que no está enferma, "y ahí cabe un poquito de todo".

En su caso particular, el filósofo cuenta que se le acercaba mucha gente ofreciéndole terapias. "Me ofrecían pastillas para levantar el sistema inmunológico o me decían que había un doctor que le había dado unas inyecciones y que se había curado". "Si no se tiene la información, esta ventana crítica y se parte de una cierta magia... el miedo puede actuar de cualquier forma", asegura.

Sus oncólogos le indicaron que si quería llevar a cabo alguna terapia alternativa se lo comunicara. "Hay ciertos tes y hierbas pueden acelerar tu enfermedad e ir en contra del tratamiento", explica.