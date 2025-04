Carmen Calvo y los bulos que ha sufrido: "Me han matado, de vez en cuando"

Carmen Calvo participa en Conspiranoicos para hacer un repaso de la actualidad. Jokin Castellón pregunta a la exvicepresidenta si, en alguna ocasión, "se ha tragado algún bulo". "En términos importantes, no", responde ella, "por una razón muy personal".

Calvo expone que es "muy cabezota" y que, además, le gusta averiguar las cosas por sí misma. "Así que tengo casi siempre la tentación de verificarlo por mí misma", añade. En cuanto a si ha sido objeto de bulos, la exvicepresidenta responde de manera afirmativa.

"Me han matado, de vez en cuando", responde, "me operé de una cosa que no tenía ninguna importancia y la noticia era que me estaba muriendo". Confiesa que eso la fastidió no por ella sino por su madre, de avanzada edad, "lo vio por televisión". "La pobre, de repente, llamó a mi hermano, llorando", explica.

La exvicepresidenta expone que muchas personas consideran que con el cargo se deben soportar esas cosas. "Flaco favor a la democracia porque yo siempre estoy pensando en los jóvenes, tienen que dar un paso al frente y militar en los partidos políticos", dice a Castellón.