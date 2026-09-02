El monólogo de El Langui sobre el día que rapeó con Antonio Resines: "Fue inolvidable, y eso que he intentado olvidarlo"

"He tenido al mismísimo Antonio Resines rapeando a mi lado", afirma El Langui en su monólogo en El Club de la Comedia, donde confiesa que "fue inolvidable": "Y mira que he intentado olvidarlo".

El Langui llega al plató de El Club de la Comedia con un dardo a la derecha. Y es que, al no poder mover la mano derecha, bromea: "La derecha, como siempre, haciendo lo que le place". "Pero cuidado, que aquí el único que tiene la culpa es uno mismo, por consentírselo", asegura El Langui, que afirma que es muy difícil "ser El Langui", "un tipo con alguna tarilla".

"Eso sí, soy un tío hecho y derecho... bueno, un tío hecho", afirma el actor, que explica que ha hecho "varias cosillas": "Me dedico a la música, a la radio, he escrito algún que otro libro, he hecho mis pinitos en el cine... me dieron algún que otro Goya...". "Pero lo importante es que he podido colaborar en alguna de las galas de la academia", destaca el actor, que se confiesa: "He tenido al mismísimo Antonio Resines rapeando a mi lado". "Fue inolvidable y mira que he intentado olvidarlo", se sincera. Y es que "en España querer ganarte la vida con el rap es ir de culo".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido