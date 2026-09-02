Alfonso Arús, a la pizza de pulpo que hace sombra a la tortilla de Betanzos: "Entre la de piña y esta..."

Betanzos suma un nuevo reclamo gastronómico. A la tradicional tortilla se le une ahora una peculiar pizza de pulpo que está despertando la curiosidad de los amantes de la gastronomía.

Betanzos es conocido por muchos por su famosa tortilla, pero ahora hay otro plato que está haciendo que los curiosos de la gastronomía pongan rumbo a esta localidad coruñesa. "Esa tierra a la que mucha gente peregrina para probar la típica tortilla de Betanzos, ahora parece ser que mucha gente curiosa de la gastronomía va a probar esta pizza de pulpo", explica Alba Sánchez en Aruser@s.

Esta particular pizza también lleva grelos y langostinos marinados con kimchi, una combinación que se ha convertido en todo un reclamo, después de que la elaboración fuera reconocida en un concurso como la mejor pizza napolitana contemporánea de España. "Entre la pizza de piña y la de pulpo, me quedo con la de pulpo", asegura Alfonso Arús desde el plató de Aruser@s.

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