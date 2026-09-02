Ahora

Virales

Alfonso Arús, a la pizza de pulpo que hace sombra a la tortilla de Betanzos: "Entre la de piña y esta..."

Betanzos suma un nuevo reclamo gastronómico. A la tradicional tortilla se le une ahora una peculiar pizza de pulpo que está despertando la curiosidad de los amantes de la gastronomía.

Alfonso Arús, a la pizza de pulpo que hace sombra a la tortilla de Betanzos: "Entre la de piña y esta..."

Betanzos es conocido por muchos por su famosa tortilla, pero ahora hay otro plato que está haciendo que los curiosos de la gastronomía pongan rumbo a esta localidad coruñesa. "Esa tierra a la que mucha gente peregrina para probar la típica tortilla de Betanzos, ahora parece ser que mucha gente curiosa de la gastronomía va a probar esta pizza de pulpo", explica Alba Sánchez en Aruser@s.

Esta particular pizza también lleva grelos y langostinos marinados con kimchi, una combinación que se ha convertido en todo un reclamo, después de que la elaboración fuera reconocida en un concurso como la mejor pizza napolitana contemporánea de España. "Entre la pizza de piña y la de pulpo, me quedo con la de pulpo", asegura Alfonso Arús desde el plató de Aruser@s.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Marlaska pide al director de la Policía que aclare si Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva en Ceuta
  2. Ratas, cucarachas y sarna en la residencia de ancianos Reina Sofía de Madrid
  3. Irán lanza una oleada de ataques contra objetivos de EEUU en represalia por los recientes bombardeos
  4. El Gobierno alemán responsabiliza a Rusia del ataque híbrido con drones en Leipzig y Von der Leyen promete que no quedará "sin respuesta"
  5. La ONU admite que la Tierra se calentará más de 1,5 grados en los próximos años
  6. La división social por el juicio a Lindsay Clancy llega al jurado: sigue la deliberación sobre si es culpable de matar a sus tres hijos