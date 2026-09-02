El monólogo de Cristina Medina sobre la sinceridad: "Hay gente que no diferencia entre ser sincero y un cabrón"

"Las amigas son sinceras aprovechando que hay confianza y las cabronas son capaces de decirte cosas que no te dirían ni en 'Sálvame'", afirma Cristina Medina en su monólogo en El Club de la Comedia.

Cristina Medina llega al plató de El Club de la Comedia en taxi: "Venía escuchando la radio y... este país se va a la mierda, a la mierda total". "El primero que se podría ir a la mierda es el taxista, con lo que me ha cobrado cuando vivo aquí al lado", destaca la actriz en este vídeo, donde afirma que "para colmo, los del teatro" le han puesto un vestido que le aprieta, "huele a peste y pica".

"Mejor pasar de la sinceridad", confiesa Medina antes de comenzar su monólogo afirmando que son "el mejor público" que ha tenido en su vida. "Os voy a dar un consejo, mucho cuidado con la sinceridad, porque puede ser muy peligrosa", asegura la actriz, que destaca que prefiere que la gente sea "educada a sincera" porque "hay mucha gente que no tiene clara la diferencia entre ser sincero y un verdadero hijo de la grandísima p***". "Esto es una cosa que ocurre mucho con las amigas, que son sinceras aprovechando que hay confianza", afirma la actriz, que destaca que "las cabronas son capaces de decirte cosas que no te dirían ni en 'Sálvame'".

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