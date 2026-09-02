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Leo Messi se va de la selección

La bonita carta de Antonela Rocuzzo a Leo Messi tras retirarse de la selección argentina: "Tus hijos están orgullosos de su papá"

Antonela Roccuzzo ha dedicado unas bonitas palabras a Leo Messi tras anunciar su retirada de la selección argentina. Además, la mujer del futbolista las ha acompañado con imágenes de sus hijos.

La bonita carta de Antonela Rocuzzo a Leo Messi tras retirarse de la selección argentina: "Tus hijos están orgullosos de su papá"

Leo Messi ha anunciado su retirada de la selección argentina en una carta que escribió el 21 de julio, es decir, dos días después de caer ante la Selección en la final del Mundial disputado en Nueva York. La muerte de su padre, que falleció el pasado 8 de agosto, le ha "convencido" de dar este paso.

Tras el comunicado, su mujer, Antonela Roccuzzo, le ha dedicado unas bonitas palabras junto a imágenes con sus hijos: "Te vi sufrir, caer y levantarte pero hay algo de esta historia que me emociona profundamente, que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca, que hayan visto a su papá luchar por lo que quería". "Quizás algún día entiendan lo enorme de tu historia, hoy, simplemente, están orgullosos de su papá", ha afirmado la argentina.

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