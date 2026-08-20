El monólogo de Carolina Noriega sobre la sinceridad: "No es por mí, es por ti. Si fueras Brad Pitt, seguiría contigo"

Carolina Noriega convirtió la sinceridad en material cómico para El Club de la Comedia: rupturas sin diplomacia, trampas de pareja, madres demoledoras y hasta fantasmas sirvieron para desmontar el buen concepto que tenemos de esta palabra.

Carolina Noriega no cree demasiado en aquello de "no eres tú, soy yo". Al menos, no cuando se trata de romper con alguien. La cómica recordó en El Club de la Comedia cómo terminó una relación siguiendo, precisamente, el camino contrario al de la diplomacia: "No es por mí, es por ti. Si fueras Brad Pitt, seguiría contigo". Y por si quedaba alguna posibilidad de amistad, tampoco dejó mucho margen: "Yo tengo amigos más interesantes que tú. Tú eres un truño". Su conclusión ante la ruptura fue igual de contundente: "La que va a encontrar alguien mejor soy yo. Por eso te dejo, tonto".

La sinceridad, según Noriega, tiene además un pequeño inconveniente para los hombres: las preguntas trampa. "Cariño, ¿qué sopa te gusta más? ¿La mía o la de tu madre?", plantea como ejemplo. Un hombre, cuenta, cayó en la respuesta equivocada y eligió la de su madre. "Dice la leyenda que la tierra tembló", bromea. Porque las mujeres pueden querer sinceridad, pero también tienen memoria: "Ese hombre puede estar con 95 años muriéndose de frío en una cama de esparto" y, si pide una sopa, recibirá la correspondiente respuesta materna. La cómica también recordó a un amigo que salió airoso de otra pregunta comprometida: ante "¿qué te gustan más, las chicas guapas o las inteligentes?", respondió: "Te lo explicaría, pero no lo entenderías".

La familia tampoco se libra de su particular concepto de honestidad. Noriega contó que su madre, cada vez que aparece en televisión, le pregunta por qué no la contratan para una serie: "Si hay gente mucho peor que tú". Lasinceridad alcanza incluso a las amigas: si una aparece con un vestido ajustadísimo y pregunta qué tal le queda, la respuesta puede ser demoledora. "Te hace gordas las pestañas", explica Noriega.

El tramo final del monólogo se adentra en los idiomas, las fantasías románticas y la ficción televisiva. Noriega asegura que no es lo mismo recibir un mensaje de un turco en inglés - 'I miss you', que es 'te echo de menos'"- que uno idéntico de un español, porque el idioma puede convertir un mensaje romántico en algo mucho menos seductor. Tampoco se cree el matrimonio perfecto de la serie 'Entre fantasmas': "Es de ciencia ficción, pero por el marido que tiene". Después de describir al marido televisivo como sanitario, conductor de ambulancia, bombero y futuro cirujano, remata con incredulidad cuando este ofrece hablar de los problemas de su mujer: "'¿Quieres que hablemos de ello?' En mi puñetera vida un hombre heterosexual me ha preguntado eso". Y Noriega se despide aplicando su propia medicina: "Si no lo habéis pasado bien, no es por mí, es por vosotros".

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