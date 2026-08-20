Emilio Delgado carga contra Miguel Ángel Rodríguez: "Tiene más cara que espalda"

Emilio Delgado carga contra Miguel Ángel Rodríguez por sus palabras sobre Ayuso y cuestiona la gestión de la vivienda en Madrid, mientras Más Madrid reclama la documentación sobre la compra del ático de Chamberí.

El portavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, ha intervenido en Al Rojo Vivo para responder a las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez sobre la polémica en torno a la vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Rodríguez había defendido a Ayuso asegurando que "la presidenta nunca ha vivido en un ático" y que era "la primera vez" que veía que se investigaba dónde vive un político, algo que calificó de "increíble".

Delgado ha respondido con dureza al dirigente popular. "Miguel Ángel Rodríguez tiene más cara que espalda", ha afirmado, antes de acusarle de haber señalado anteriormente los domicilios de otros políticos cuando le convenía.

El portavoz de Más Madrid ha querido, sin embargo, centrar su intervención en la gestión de la vivienda pública en la Comunidad de Madrid. A su juicio, el caso pone de manifiesto una contradicción entre las políticas de vivienda del Ejecutivo autonómico y el acceso de la propia presidenta a una vivienda.

"A mí lo que me preocupa es que Isabel Díaz Ayuso parece dispuesta a aceptar la idea de comunismo, pero privatizado. Es decir, todos ponemos el dinero y ella se lleva la ayuda pública para la compra de la vivienda", ha ironizado.

Delgado ha criticado que, mientras la Comunidad de Madrid, según sostiene, ha rechazado durante años impulsar políticas de vivienda pública, el parque de vivienda pública se mantiene en niveles similares a los de hace dos décadas, pese al aumento de población.

"Cuando ella necesita una vivienda sí que hay fondos de la Comunidad de Madrid que intervienen rápidamente sobre el mercado de la vivienda para facilitar el acceso de la presidenta a la misma", ha señalado.

El dirigente de Más Madrid también ha acusado a Ayuso de "mentir de manera reiterada" y ocultar información en asuntos que considera especialmente sensibles. Para respaldar su argumento, ha mencionado la gestión de las residencias durante la pandemia de COVID-19, las polémicas relacionadas con la expareja de la presidenta, Alberto González Amador, y los gastos vinculados a un viaje a México.

Delgado ha situado también en este contexto la polémica por la compra de un ático en el distrito madrileño de Chamberí que, según la información publicada por 'El País', habría sido adquirido por Planifica Madrid.

El portavoz de Más Madrid ha cuestionado que la operación se haya realizado de forma transparente y ha reclamado conocer cuánto dinero se destinó a la operación, qué actuaciones se llevaron a cabo y quién asumió las facturas.

También ha criticado la estrategia de comunicación de la presidenta madrileña. "Esto no se arregla con la presidenta haciéndose vídeos, vestida de Dora la Exploradora y poniendo voz de niña de seis años y diciendo que Paqui y Ramón hacen un arroz muy bueno", ha afirmado.

A su juicio, este tipo de respuestas "no es compatible con el cargo que ocupa" y ha reclamado que tanto los ciudadanos como la dirección del Partido Popular valoren la situación.

Preguntado por si Más Madrid ha podido acceder ya a la documentación relacionada con la compra del inmueble, Delgado ha explicado que la Asamblea de Madrid permanece actualmente inactiva y que las comisiones que deben decidir sobre las solicitudes de información no se reactivarán hasta principios del próximo mes.

Mientras tanto, la formación ha enviado un burofax a la empresa Planifica Madrid para reclamar toda la documentación relacionada con la operación y está a la espera de recibirla.

"En cuanto la tengamos la vamos a estudiar con detenimiento", ha asegurado Delgado, quien ha adelantado que Más Madrid llevará el asunto "a los juzgados, a los medios, a la Asamblea de Madrid y a todos los espacios públicos" de los que disponga.

El portavoz ha concluido su intervención con una dura crítica a la gestión del Gobierno autonómico y ha acusado a sus responsables de actuar como si "todos los demás estuviéramos a su disposición".