Montesinos analiza el apoyo del PSOE a Zapatero: "Detecto que empiezan a ser conscientes de que si mantienen ese respaldo pueden verse afectados"

EEl periodista Pablo Montesinos analiza las reacciones del PSOE a la entrevista que realizó el expresidente en televisión. En el vídeo, todos los detalles.

El periodista y adjunto a la dirección de Artículo 14, Pablo Montesinos, no cree que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, saliera muy fortalecido de la entrevista que realizó en televisión para dar explicaciones sobre su imputación en el caso Plus Ultra. También, el expresidente habló del tema de las joyas, algo que todavía no había hecho públicamente: "No parece que haya convencido prácticamente a nadie", afirma el periodista.

En cuanto a las primeras apreciaciones y reacciones del PSOE a la entrevista del expresidente, "Moncloa se apresuró a decir que todo está fenomenal, pero en cambio, te admitían el grupo parlamentario socialista que los interrogantes siguen ahí y las dudas siguen ahí".

Además, también ha señalado algo que le ha parecido "muy revelador": "El periodista Pablo Montesinos analiza las reacciones del PSOE a la entrevista que realizó el expresidente en televisión. En el vídeo, todos los detalles., pero los ministros salían a la carrera del pasillo del Congreso de los Diputados. No tenían muchas ganas de verbalizar nada públicamente".

Así, confiesa: "Detecto que hay gente en el PSOE y en el Ejecutivo que empieza a ser consciente de que, como mantengan ese respaldo público, pueden verse muy afectados".

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