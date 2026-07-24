Maestre, tras los incendios de Madrid: "Ayuso ha reducido a la mínima expresión los servicios públicos y cuando hay una emergencia tiene que pedirle al Estado que tome las riendas"

El periodista Antonio Maestre critica la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid que consiste en reducir los servicios públicos y cuando hay una emergencia se da cuénta de que no tiene recursos suficientes y pide la emergencia nacional.

Tras los devastadores incendios que asolan en estos momentos la Comunidad de Madrid, el periodista y escritor Antonio Maestre critica que haya personas que no quieran en estos momentos hablar de política, porque si no ¿cuándo?

"A mí lo que de verdad me parece dramático es que se politice la gestión política de las competencias que los políticos tienen. Entonces, ¿no hablamos nunca de gestión política ni de competencias, no? Porque cuando llevamos tiempo denunciando que esto se produce, que no se invierte lo suficiente, que no se hace gestión forestal y que no se invierte en recursos de extinción antes de que se produzcan los incendios, nadie nos hace caso, y, cuando se producen los incendios, no hay que politizar la gestión. Entonces, ¿cuándo?", afirma contundente Maestre.

Porque, tal como argumenta el periodista, "la Comunidad de Madrid tiene un modelo para los servicios públicos que se trata de reducirlos a la mínima expresión. Y luego, cuando llega una crisis y una emergencia, tiene que gestionarla con esos recursos públicos que ha privatizado y, por ende, tiene que llegar a pedir al Estado que tome las riendas, porque no tiene los servicios que necesita", argumenta y critica el periodista después de que Ayuso pidiera este jueves el nivel 3 para gestionar los grandes incendios que comenzaron esa misma tarde.

De hecho, "los bomberos forestales llevan meses pidiendo que les den y que les doten de medios y no les han hecho ni caso", añade Maestre. Y ahora, "cuando hacen falta los bomberos forestales, llega Isabel Díaz Ayuso y dice 'ostras, que hace falta bomberos'. Pues nada, nivel 3 y que venga Pedro Sánchez a solucionarlo", remata el periodista.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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