Leo Harlem: "Aquí se come bien, pero en Bilbao sin conocimiento"

MONÓLOGOS ESPECIAL NOCHEBUENA EL CLUB DE LA COMEDIA

En este especial de El Club de la Comedia no podía faltar Leo Harlem. El humorista acaba de llegar de Bilbao y está encantado: "Aquí se come bien, pero allí sin conocimiento", asegura. Harlem habla de su paso por otras ciudades como Zaragoza, donde dice que hay gente que "para decir no, dicen 'sí, los cojones'";Barcelona, donde se llevó un disgusto al no ver todavía la Sagrada Familia terminada: "Llevamos cien años con la pijada a ver si la vamos rematando"; Madrid, donde "sobra gente"; o Valencia, la ciudad donde "los petardos son como los pedos, sólo se queda bien el que lo tira".