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Las impresionantes botas picudas de Rosalía dejan alucinada a Angie Cárdenas: "Podían ser botas mamut"

Tras sus conciertos en México, Rosalía se ha calzado estas espectaculares botas picudas como guiño a sus fans mexicanos.

Las impresionantes botas picudas de Rosalía dejan alucinada a Angie Cárdenas: "Podían ser botas mamut"

Rosalía se ha apuntado a las costumbres mexicanas y se ha calzado unas botas picudas tras sus conciertos en México. En este vídeo, Tatiana Arús enseña las espectaculares botas de la artista, que posa con ellas en la cama. "Podían ser botas mamut", destaca Angie Cárdenas al ver el tamaño.

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