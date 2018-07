Made in Spain, en 'El Club de la Comedia': "Los españoles somos, tras los alemanes, los europeos más agresivos al volante"

LOS ESPAÑOLES EN LA CARRETERA

Ana Morgade vuelve a poner voz al 'Made in Spain' de 'El Club de la Comedia' en una edición sobre el nivel de conducción de los españoles. Empieza diciendo que somos los segundos más agresivos de Europa, tras Alemania, pero no lo arregla argumentando que, además, pensamos que somos mejores conductores de lo que somos. "Los españoles pensamos que conducimos tan bien como en Fast and Furious, pero en realidad somos como Tamara Falcó".