De la península de Baja California a la corona de Isabel II: la historia detrás de la perla de Salomé León Lucero

Silvia Abril y Gotzon Mantuliz charlan con Joaquín León , nieto de perlero, quien les desvela la curiosa historia de la perla que encontró su abuelo Salomé León Lucero en La Ventana ( Baja California Sur).

En su recorrido por Baja California, Gotzon y Silvia conocen a Joaquín León, descendiente de una familia de buzos perleros. Él les cuenta una historia digna de leyenda: en 1972, National Geographic publicó el hallazgo de una perla excepcional descubierta en La Ventana por su abuelo, Salomé León Lucero.

"Lo sacó mi abuelo Salomé, fue una perla del tamaño de un limón, de un color espectacular", relata Joaquín. "El cónsul británico la entregó al embajador de Inglaterra y este se la regaló al rey, que la mandó engarzar en la corona de la Reina Isabel". La joya, bautizada como El Gran Limón, procedía de las profundidades de Baja California, donde se encuentan los protagonistas, y acabó brillando en una de las coronas más célebres del mundo.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la reacción de Silvia Abril y Gotzon Mantuliz al concocer la curiosa historia.

