Patricia Conde revela su sueño de infancia a Gotzon Mantuliz en 'Cazadores de imágenes': "Quería trabajar en Disney"

La actriz y presentadora acompaña al aventurero en la cuarta entrega de 'Cazadores de Imágenes', donde ambos se adentran en la última frontera de EE. UU. para capturar a los gigantes del bosque en plena temporada de salmón.

Alaska, la última frontera de Estados Unidos, se convierte en el escenario de la nueva entrega de 'Cazadores de Imágenes'. Glaciares, montañas infinitas y bosques indomables reciben a Gotzon Mantuliz y a Patricia Conde en una aventura marcada por las "primeras veces" de la presentadora y cómica, que viaja por primera vez para fotografiar a los imponentes osos grizzlies en su hábitat más salvaje.

El objetivo del viaje es claro: capturar a los grizzlies en plena temporada de salmón, cuando los ríos se llenan de vida y estos gigantes, capaces de superar los tres metros y correr tan rápido como un caballo, se vuelven más activos.

Con su característico pelaje grisáceo y su poderosa musculatura, estos animales no solo encarnan fuerza y respeto, sino que también son guardianes del ecosistema, esenciales para equilibrar la vida del bosque.

La aventura comienza con una travesía rumbo a Chinit Navey, una bahía famosa por la abundancia de osos. Allí, tras divisar a un ejemplar en la distancia, Gotzon y Patricia esperan a que se acerque siguiendo el cauce del río hasta que finalmente ocurre: el grizzlie pasa a pocos metros de ellos.

"Que un animal de esa envergadura, tan majestuoso, te permita convivir en el mismo espacio es un momento único que he soñado mucho", confiesa Mantuliz. Patricia, entre fascinación y nervios, admite: "Es inevitable pensar que te puedan atacar".

Los inicios de Patricia Conde

En un descanso de la expedición, Gotzon y Patricia comparten un rato de pesca que sirve para conocer mejor a la invitada. La actriz recuerda sus inicios en televisión y sus sueños de infancia: "Empecé fuerte, trabajando en El Informal, y todavía cuando estaba presentando a gente importante me planteaba trabajar en Disney. Quería ser princesa de Disney, y muchas veces cuando entrevistaba a un político decía: '¿Qué hago aquí?'".

Entre risas, Gotzon logra pescar un salmón ante la sorpresa, y ligera indignación, de Patricia: "Nos está tomando el pelo a todos, gana en todo, es un X-Men", bromea ella.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el divertido momento que ambos han compartido en esta aventura inolvidable entre los gigantes de Alaska.

*Vuelve a ver Cazadores de imágenes con Patricia Conde en astresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.