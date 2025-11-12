Ahora

'Cazadores de imágenes'

Gotzon Mantuliz y Silvia Abril conocen a ORGCAS: un colectivo de mujeres que protege los océanos

Gotzon Mantuiz presenta a Silvia Abril a Frida Lara y Lissandra Amezcua, integrantes de 'Orgcas': una Asociación Civil creada por mujeres profesionales con diferentes habilidades unidas por la pasión al océano, dedicadas a su preservación y conservación.

Gotzon Mantuliz y Silvia Abril conocen a ORGCAS, un colectivo de mujeres que protege los océanos

En su paso por Baja California, los protagonistas conocen a ORGCAS, un grupo de mujeres de distintas profesiones unidas por su compromiso con el océano.

Frida Lara y Lissandra Amezcua, integrantes del colectivo, explican su iniciativa: "Llegamos a Agua Amarga y propusimos un proyecto conjunto. Les dimos herramientas para ofrecer turismo de naturaleza, lograr independencia económica y, con ello, dejar de pescar tiburones y convertirse en sus embajadores"

"Lo increíble de vuestro trabajo es que de forma voluntaria gente que antes cazaba tiburones ahora se dedique a la conservación", destaca Gotzon. Una historia de cambio y esperanza que demuestra que la conservación también puede ser una oportunidad.

*Vuelve a ver Cazadores de imágene con Silvia Abril en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El fiscal general defiende su inocencia y desmiente el triple bulo de M.Á.R. porque "la verdad se defiende, no se filtra"
  2. Nogueras llama "cínico" e "hipócrita" a Sánchez y sentencia que "su relación se acabó": "No han cumplido con Cataluña"
  3. laSexta accede al mensaje que revela que el Gobierno pidió a la Generalitat enviar el ES-Alert una hora y media antes
  4. Las comunidades acuerdan con Sanidad trasladar los datos de los cribados para que sean claros y comparables
  5. Anuncio devastador de la Agencia Internacional de Energía: el consumo de gas y petróleo se incrementará un 13% hasta 2050
  6. Ya está aquí el anuncio de la Lotería de Navidad de 2025: en busca del décimo enmarcado