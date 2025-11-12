Gotzon Mantuliz y Silvia Abril conocen a ORGCAS: un colectivo de mujeres que protege los océanos

Gotzon Mantuiz presenta a Silvia Abril a Frida Lara y Lissandra Amezcua, integrantes de 'Orgcas': una Asociación Civil creada por mujeres profesionales con diferentes habilidades unidas por la pasión al océano, dedicadas a su preservación y conservación.

En su paso por Baja California, los protagonistas conocen a ORGCAS, un grupo de mujeres de distintas profesiones unidas por su compromiso con el océano.

Frida Lara y Lissandra Amezcua, integrantes del colectivo, explican su iniciativa: "Llegamos a Agua Amarga y propusimos un proyecto conjunto. Les dimos herramientas para ofrecer turismo de naturaleza, lograr independencia económica y, con ello, dejar de pescar tiburones y convertirse en sus embajadores"

"Lo increíble de vuestro trabajo es que de forma voluntaria gente que antes cazaba tiburones ahora se dedique a la conservación", destaca Gotzon. Una historia de cambio y esperanza que demuestra que la conservación también puede ser una oportunidad.

