El encuentro entre diez tiburones tigre mientras Mamen Mendizábal revive una angustiosa anécdota de buceo

En una emocionante expedición para nadar con tiburones tigre, Mamen Mendizábal recuerda una de las experiencias más aterradoras en un inmersión nocturna en Malasia cuando casi pierde la vida.

Durante su experiencia en 'Cazadores de imágenes', a punto de sumergirse en el mar para nadar entre tiburones tigre, Mamen Mendizábal, revive un recuerdo aterrador durante una inmersión nocturna en Malasia.

Allí, la periodista vivió una de las experiencias más dramáticas de su vida. "Hicimos una inmersión nocturna porque había plancton luminiscente, pero al salir, nos sorprendió una tormenta con marejada. El barco se inundó, el motor se detuvo y el grupo se estaba tirando al agua en las zodiacs", relata Mamen, quien con su pareja de entonces, un buceador experimentado, se vieron atrapados en medio del mar, sin saber cómo escapar.

"Mi pareja me dijo que nos mantuviéramos medio metro debajo del agua. Fue una situación angustiosa. No sabíamos cómo íbamos a salir, estábamos lejos de la costa, y estuvimos tres horas en esa situación hasta que finalmente nos rescataron", comparte Mamen, aún con la tensión de aquel recuerdo.

En busca de la foto para el National Geographic

Tras horas de incertidumbre, el capitán del barco comparte con emoción haber avistado tiburones tigre en la zona. "Uno puede pensar que los peores momentos los vives bajo el agua, pero uno de los peores momentos son los previos, cuando el barco se mueve tanto y la ansiedad crece. Esos momentos me resultan muy angustiosos", afirma Mendizábal.

Con los nervios a flor de piel, el equipo se lanza al agua, y es entonces cuando, bajo la superficie, se encuentran con algo mucho más grande de lo que esperaban. "Había una ensalada de tiburones tigre", bromea Mamen.

Para Gotzon Mantuliz el objetivo no es solo obtener la foto perfecta para National Geographic, sino brindar una experiencia inolvidable a su invitada: "Creo que más allá de lograr la foto, el objetivo del programa es que nuestros invitados guarden un momento para toda la vida".

Puedes ver el majestuoso y tenso momento de los aventureros nadando junto a 10 tiburones tigre en el video que acompaña a esta noticia.

