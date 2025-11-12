La emoción de Silvia Abril al ver a una ballena jorobada con su cría en el mar: "¡Qué salvaje!"

'Cazadores de imágenes' muestra el increíble momento cuando Silvia Abril y Gotzon Mantuliz "flipan" al ver una ballena jorobada junto a su cría en el mar. "He vuelto a ser una niña pequeña", comenta conmovida la actriz.

La aventura comienza a bordo de una panga, una pequeña embarcación con la que Gotzon y Silvia recorren las aguas del mar de Cortés. El guía, Juan Pablo, les cuenta que en la zona pueden encontrarse hasta 13 especies de tiburones. Gotzon revela a su invitada en la aventura cómo días antes fotografiaron un tiburón mako, "uno de los animales más rápidos del mar".

Deciden lanzar el dron y logran captar una imagen sobrecogedora: una ballena jorobada junto a su cría. "Ahí empecé a flipar, empecé a ver la aventura y pensé: ¡esto es muy salvaje!", exclama Silvia Abril emocionada.

Poco después, varios grupos de delfines se acercan a la barca y nadan a escasos metros de la actriz. "He vuelto a ser una niña pequeña", comenta conmovida. Un comienzo de expedición que ya promete emociones fuertes.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver las impresionantes imágenes recogidas por el programa.

