La anécdota de Arturo Valls con un paparazzi cuando creía que le estaba acosando: "Agáchate, que le estoy haciendo fotos a Paz Padilla"

Arturo Valls viaja a la sierra de Andújar con Gotzon Mantuliz para fotografiar al escurridizo lince ibérico en el último programa de la temporada de Cazadores de imágenes. En esta situación, se siente como un paparazzi... y recuerda una divertida anécdota.

Arturo Valls es el invitado de la última entrega de la primera temporada de Cazadores de imágenes, el nuevo formato de laSexta que combina naturaleza, emoción y grandes experiencias de la mano del fotógrafo y aventurero Gotzon Mantuliz.

Ambos se embarcan en la aventura de intentar fotografiar un ejemplar del lince ibérico en la sierra de Andújar, en Jaén. Un animal escurridizo que hasta hace bien poco estaba en peligro de extinción y que pocos tienen la suerte de poder observar en su hábitat natural desde cerca.

El turismo de fotografía

La mujer de Arturo estudió fotografía, cuenta, y eso es algo que "sufre" toda la familia. "El turismo de fotografía en la naturaleza está subiendo mucho y al final, hace eso, que los entornos se cuiden y se conserven", comenta Gotzon. Arturo considera que es algo "muy bonito" que ha venido a sustituir a la caza y a los trofeos.

Sus primeros intentos por conseguirlo han sido un fracaso, por eso, ahora se dirigen al otro lado de la montaña.

El sentido del humor de Arturo Valls

Las largas horas de espera se hacen amenas de la mano del cómico y presentador, que no duda en tirar del sentido del humor a la primera de cambio. "Esto (la cámara), me recuerda a un cantante de flamenco, Camarón", bromea.

"Es como de paparazzi", observa poco después, y aprovecha para contar una anécdota: "Estábamos en Cádiz y de repente, vimos a uno. Nosotros éramos el lince. El tío no paraba, no se cortaba. Me levanté con mucha dignidad para que parase. El tío me dijo: '¿te puedes agachar, que le estamos haciendo fotos a Paz Padilla?".

