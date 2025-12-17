Ahora

En Caiga quien caiga

Arturo Valls recuerda con Gotzon Mantuliz al 'lince' que le dijo que no valía para ser reportero: "Eres de segunda en un programa de primera"

Tras una intensa jornada buscando al lince ibérico, Gotzon Mantuliz y Arturo Valls se refugian al calor del fuego. Ambos recuerdan sus inicios en televisión y... a los 'linces' con los que se han cruzado en su carrera.

Arturo Valls recuerda con Gotzon Mantuliz al 'lince' que le dijo que no valía para ser reportero: "Eres de segunda en un programa de primera"

Ha sido un día duro en la sierra de Andújar y, aunque han estado cerca, Gotzon Mantuliz y Arturo Valls no han conseguido fotografiar al lince ibérico, el objetivo del último programa dela temporada de Cazadores de imágenes, el nuevo formato de laSexta que combina naturaleza, emoción y grandes experiencias.

Este animal, por naturaleza huidizo y, hasta hace poco, en peligro de extinción, se les está resistiendo y está resultando ser uno de los más difíciles de captar de las seis entregas que el aventurero lleva a sus espaldas.

Pero ahora ha llegado el momento de descansar. Al calor del fuego, Arturo y Gotzon rememoran cómo fueron sus primeros pasos en televisión.

Los inicios de Arturo Valls en televisión

Hoy Arturo se ha sentido como un paparazzi, algo que le recuerda mucho a su primera etapa en Caiga quien caiga. "Era como esperar al político o al deportista de turno. Viajábamos un montón y estábamos horas con los compañeros cámaras. Estábamos haciendo esto, intentar conseguir el momento", rememora.

En esa época fue cuando "un lince" le dijo que no valía "para esto": "La frase es dura: 'Eres un reportero de segunda en un equipo de primera'". "Me temblaron las piernas, pero fíjate hoy dónde estamos", comenta.

Los primeros pasos de Gotzon en televisión

Gotzon, por su parte, nunca buscó trabajar en televisión. "Se han ido dando las cosas así. Con 19 años participé en un reality de supervivencia que se llama El conquistador del fin del mundo. Me fue muy bien, gané e hice un montón de récords", cuenta. Entonces, aquella era su única oportunidad de viajar. "No tenía pasta y de repente, salió esto", recuerda.

Su sueño desde pequeño era grabar documentales, viajar, ver animales. "Si mi 'yo niño' me viese ahora mismo, no daría crédito. He superado mi sueño con creces", reconoce.

*El programa completo de Cazadores de imágenes: Arturo Valls, ya disponible en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Cerdán se presenta como víctima: niega ser dueño de Servinabar y denuncia "una persecución propia de la Inquisición"
  2. Zapatero niega haber mediado en el rescate de la aerolínea Plus Ultra ni utilizar un móvil prepago para dar un chivatazo
  3. La Fiscalía de Madrid no acusará a Errejón por abusos sexuales continuados contra Elisa Mouliaá y pide el archivo de la causa
  4. Los Mossos desalojan a centenares de migrantes del B9 de Badalona, el mayor asentamiento de Cataluña.
  5. Trump ordena el "bloqueo total" de los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela
  6. Warner Bros rechaza la OPA hostil de Paramount de 108.400 millones de dólares y apuesta por Netflix