La portada de El Heraldo de Aragón del 5 de marzo de 1992 dejó al juez de instrucción Rafael Lasala y al resto de los zaragozanos completamente conmocionados. En ella se informaba del asesinato de una joven de 25 años. Su nombre era Mercedes Lázaro. El crimen había sido cometido a escasos metros de su casa, en el mismo garaje.

En la madrugada de ese día en el que la ciudad iba a celebrar su tradicional 'Cincomarzada', la Policía recibió la llamada de Higinio Lázaro, padre de la víctima. "Es un padre que echaba en falta a su hija. 'Debería haber vuelto ya'. Era una chica prudente, formal en su comportamiento que no ha llegado a casa a la hora esperada", cuenta a #Caso el inspector de policía Marco Antonio Navarro.

"Nos levantamos a las 7 de la mañana y vamos a la habitación de la chica y vemos que no estaba, cosa que no había pasado en la vida", relataba Higinio ante las cámaras de televisión en 1992. Su familia barajó en un principio la posibilidad de que hubiera tenido un accidente de tráfico. "Me bajé al garaje corriendo", relata el padre, que buscaba ver si el coche permanecía allí. Allí encontró el cadáver de su hija Mercedes. Navarro desvela que el cadáver estaba en el fondo de la plaza de garaje, cubierto con una gabardina". "No estaba especialmente oculto, todo lo contrario", asegura.