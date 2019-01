Médicas españolas abandonan sus plazas fijas por la situación de la Sanidad: "Se nos están quitando recursos"

"Hemos renunciado a nuestra plaza porque consideramos que no es responsable por nuestra parte, no nos consideramos capaces de trabajar tantas horas de forma responsable", ha explicado Nuria."Vemos que la atención primaria está cada vez peor y no queremos colaborar en esto", ha continuado explicando.

"Nosotras de lo que nos quejamos en la atención primaria es que se nos está ninguneando, se nos están quitando recursos", ha continuado explicando su compañera Pilar Obregón.

