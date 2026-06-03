Mamen Mendizábal recuerda cómo estuvo a punto de morir en un salto en paracaídas: "Tenía una grabadora para documentar la experiencia"

En Cara al Show, la periodista Mamen Mendizábal recuerda uno de los episodios más extremos de su vida durante cuando por un salto en paracaídas estuvo a punto de sufrir un grave accidente."No tengo miedo físico y ahí lo sentí", desvela.

"De pronto salté, miré hacia arriba, vi que estaba cayendo a mucha velocidad y el paracaídas estaba a la mitad de abrirse. Ahí sí sentí miedo", rememora Mamen Mendizabal, que desvela "una de las tres veces que estuvo a punto de morir".

Y es que, según le ha comentado a Marc Giró, la periodista es una auténtica "kamikaze". "No lo voy a considerar una enfermedad ni una dolencia, casi lo considero una suerte, pero creo que me falta algo, o me sobra, porque no tengo miedo físico", asegura Mendizábal.

Según relata, una de esas experiencia estuvo relacionada con su afición al riesgo durante un salto en paracaídas. En aquel momento, recuerda cómo los saltos se realizaban de forma autónoma desde el avión. "Nos hicieron un curso y nos dijeron que había una probabilidad entre un millón de que el paracaídas no se abriera automáticamente", explica Mamen, rememorando que aquella experiencia ocurrió durante su etapa en la Cadena SER, lo que hizo que llevara "una grabadora para documentar la experiencia". "Cuando le di al play a la grabadora se oían los gritos y los 'hijos de puta, qué me habéis hecho'", desvela entre risas.

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