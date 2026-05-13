Rodrigo Cuevas interpreta a capela y en calzoncillos una jota asturiana, con dos vasos de tubo como castañuelas

Sin más acompañamiento que cuatro vasos de tubo (y unos calzoncillos), Rodrigo Cuevas se lanza a interpretar en Cara al Show una jota aragonesa frente a Marc Giró.

A Rodrigo Cuevas le acaban de dar un masaje piloñés en Cara al Show para el que ha tenido que quedarse, literalmente, en calzoncillos... y así ha decidido quedarse para el resto de la entrevista, para sorpresa de Marc Giró, que no puede contener la risa ante tal determinación. "Si quieren el (desnudo) integral ya saben dónde comprarlo", dice a modo de promoción de su gira de conciertos.

El artista asturiano está presentado en el programa de laSexta su último trabajo, 'Manual de Belleza', y habla también de su habilidad para tocar instrumentos, del piano al acordeón, pasando por la pandereta. Lo que muchos no esperan es que sepa tocar los vasos de tubo.

Sí, los vasos de tubo de echarnos los cubatas, los de toda la vida. Por suerte, Marc ya se los tiene preparados para ponerlo a prueba. Sin dudarlo, los toma entre sus manos y, a modo de castañuelas, los vasos le acompañan en su interpretación a capela de una jota asturiana.

"Tú dices que no me quieres porque no soy la primera. La flor que primero sale, mío vida del alma, primero el aire la lleva".

Marc se queda de piedra: "No creía que fuera a ser tan espectacular". El entrevistador se imaginaba otro tipo de espectáculo "más centroeuropeo". Esto es "más ibérico".

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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