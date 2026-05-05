La reflexión de Marc Giró: "El catalán no está prohibido en España porque la ultraderecha no ha llegado al Gobierno"

Tras realizar un "experimento" en el plató de Cara al Show, Mar Giró descubre que el chico homosexuales ahora es catalán: "Mariquita y catalán, tiene usted todas las características para presentar un late night en laSexta".

Marc Giró reflexiona en su ya tradicional monólogo de Cara al Show sobre "una noticia de hace unos meses" que no consigue quitársela "de la cabeza": "La Justicia ha confirmado la absolución del hombre que amenazó con 'hacer heterosexual a hostias' a un joven en el Orgullo". Tras reflexionar sobre ello, el presentador quiere "comprobar en directo si es posible dejar de ser homosexual a hostias". Es decir, "si a hostias un mariquita puede convertirse en heterosexual", destaca el presentador de Cara al Show, que pide que, "por favor, entre un mariquita" a plató para llevar a cabo el experimento.

En este sketch, en el que aparece Judit Martín como la regidora del programa, un joven que afirma ser "mariquita" desde siempre se somete a las "hostias" del público para comprobar si se convierte en heterosexual. "Ya van dos mariquitas, lo nunca visto en televisión", bromea Marc Giró al contarse a él mismo y pregunta al joven si "cree en las terapias de conversión".

"Vamos a ver si le podemos echar una mano, ¿algún candidato para apalizar a este mariquita y conseguir convertirlo en hetero a hostias?", pregunta Marc Giró al público, que se organiza en una fila para, uno a uno, ir dando "hostias" al "mariquita". "Me he mareado un poco, pero yo creo que sigo siendo mariquita", afirma el joven, que, eso sí, nota algo raro: "¡Después de tantas hostias ahora soy catalán!".

"Pero si esto era un experimento no un referéndum", bromea Marc Giró, que reflexiona en el vídeo: "Bueno, el catalán en España todavía no está prohibido porque la ultraderecha no ha llegado al Gobierno central aunque están intentando prohibirlo en muchas comunidades autónomas donde gobiernan". "Después de tantas hostias en vez de un hetero seguimos teniendo un mariquita y para colmo, catalán", bromea Marc Giró, que concluye: "Mariquita y catalán, tiene usted todas las características para presentar un late night en laSexta".

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