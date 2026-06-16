Hoy, en Cara al Show, Marc Giró da la bienvenida a Nacho Duato, David Uclés y Yolanda Ramos

Marc Giró recibe en plató al bailarín Nacho Duato y al escritor David Uclés. Además, Yolanda Ramos regresa con su imprevisible y desternillante sección.

laSexta estrena esta noche a las 23 h una nueva entrega de Cara al Show, el aclamado primer formato de Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia. Una noche en la que el showman recibirá en plató al bailarín Nacho Duato y al escritor David Uclés. Además, Yolanda Ramos regresa con su imprevisible y desternillante sección.

Cara al Show es el nuevo programa semanal de entrevistas presentado por Marc Giró, una de las caras más reconocibles y apreciadas del sector gracias a su talento, estilo único, carisma y larga trayectoria profesional. En él, el presentador aborda cada semana la actualidad con su inconfundible tono crítico y desenfadado.

En sus siete primeras emisiones, el programa promedia un 5,9%, con 2 millones de espectadores únicos y 469.000 seguidores de media. El espacio conducido por Marc Giró crece hasta un 6,6% en Target Comercial.

Cara al Show es una producción de Atresmedia en colaboración con Minuto de Barras. Además de en laSexta, el nuevo formato presentado por Marc Giró se podrá ver fuera de nuestras fronteras a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional.

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