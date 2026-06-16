Nacho Duato desvela que un actor muy famoso intentó abusar de él cuando tenía 17 años: "Me dijo que me llevaba a casa y se fue por otro lado"

El coreógrafo cuenta un pasaje especialmente duro de su vida, que también aparece en su biografía, ante Marc Giró, y recuerda cómo fue aquel momento en el que un actor muy famoso le dio una paliza e intentó abusar de él.

Nacho Duato está trabajando en su biografía, que saldrá a la luz muy pronto y que recibirá por título 'Habla como un hombre', en referencia a una frase que siempre solía decirle su padre cuando era pequeño, desvela el famoso coreógrafo en Cara al Show.

Además de hablar de su infancia, sus memorias relatan un pasaje complicado de su juventud. A los 17 años, cuando Nacho llegó a Madrid y se dedicó a hacer audiciones, sufrió una serie de situaciones desagradables: "El productor, y si no, un técnico, y si no un tal... te querían trincar", resume. El bailarín, que aplaude la valentía de todas las mujeres que denuncian este tipo de abusos, reclama que también los hombres den un paso adelante y se atrevan a hacer lo mismo.

Él mismo vivió un episodio de acoso cuando era un adolescente. Un actor muy famoso intentó abusar de él. "Me dijo que me llevaba a casa", recuerda. Sin embargo, se desvió de la ruta y cuando Nacho se lo advirtió, intentó abusar de él. "No llegó a violarme", asegura, pero sí le dio una paliza que lo dejó sin poder moverse.

Nacho lamenta que "en esa época" no pudiera decir nada al respecto ni denunciarlo: "No te creía nadie". Algo que hoy en día sigue ocurriendo, como recuerda Marc Giró. "La violencia de hombres hacia hombres debe de tener la misma raíz heteropatriarcal que tiene la violencia de los hombres contra las mujeres", reflexiona el presentador.

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