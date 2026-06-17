El motivo por el que la biografía de Nacho Duato se titula 'Habla como un hombre': "Mi padre siempre me lo decía de pequeño"

Nacho Duato anuncia en Cara al Show que está trabajando en su biografía, que llevará por título 'Nacho Duato habla como un hombre'. "Mi padre no me dejaba moverme", comienza a explicar.

A Nacho Duato le gustaba hacer ramos de flores y dárselos a su madre, algo que su padre no alcanzaba a comprender. "Habla como un hombre", le decía siempre. Una frase que hoy se ha convertido en el título de su biografía, tal y como desvela en Cara al Show con Marc Giró. "A él le fastidiaba, porque yo era delicado y gay". Con 12 años, lamenta, no lo dejaba moverse.

En el libro hay un pasaje especialmente duro en el que narra los abusos sexuales que sufrió cuando tenía 17 años. "Cuando vine a Madrid a hacer audiciones para buscar trabajo... el productor, y si no, un técnico, y si no un tal... te querían trincar", asegura.

"Un actor muy famoso, te caes de culo ahora mismo, que ya está muerto, me dijo que me llevaba a casa", cuenta. Cuando vio que no estaba yendo por la dirección correcta, Nacho le avisó y este hombre quiso abusar de él. "Le dije que no y me empezó a pegar", recuerda. No llegó a violarle, pero si le dio una paliza tremenda que lo dejó tirado en la calle.

"En esa época no lo podía decir porque no te creía nadie", lamenta. Aún hoy sigue ocurriendo, destaca Marc Giró, que reflexiona acerca de la violencia de hombres hacia hombres: "Debe tener la misma raíz heteropatriarcal que tiene la violencia de los hombres contra las mujeres".

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