Marc Giró echa a 'Alaska' del plató de Cara al Show tras su polémica con el colectivo: "¿Qué coño haces aquí si estabas tan bien en los 80?"

Alguien que se parece mucho a Alaska irrumpe en el plató de Cara al Show y hace frente a quienes señalan a la artista por decir que no es un referente para el colectivo LGTBIQ+ y renegar de las siglas. Marc Giró toma partido.

Marc Giró ha decidido hacer algo muy sensato en los tiempos que corren: convertir el odio de las redes en material de comedia. Y claro, internet nunca decepciona. Entre los mensajes que recibe el presentador de Cara al Show aparece algunan que otra joyita: "Marc Giró, basura catalana. Vete a darle el culo a los moros". Un insulto eficiente que consigue meter xenofobia, homofobia y desprecio territorial en apenas una línea.

Lejos de dramatizar, Giró decide abrir el cuarto programa leyendo algunos de esos mensajes con la mezcla exacta de ironía y humor. Otro usuario le acusa directamente de estar haciendo "daño al colectivo". "Fíjate que yo pensaba que la que se estaba cargando al colectivo era Alaska", suelta por su boca.

El dardo viene con contexto. Alaska, invitada en la entrega anterior, ha levantado una tormenta bastante considerable tras desmarcarse del papel de icono LGTBIQ+ y recordar que en los años 80 "no había siglas" en una entrevista para otro medio.

Y aunque Marc ya había avisado la semana pasada con un prudente "Cara al Showno quiero heredar ninguna polémica", la polémica aparece igualmente. De repente, en pleno plató, irrumpe una figura sospechosamente parecida a la cantante a la que llamaremos 'Alaska'.

"¿Qué es esto del colectivo? Que si gay, que si no se qué. Tú lo que eres es maricón", dispara 'Alaska' para después rematar con una pregunta que es más un chiste: "¿LGTB qué es? ¿Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona?".

El personaje lo tiene clarísimo: antes todo era mucho más simple. "Eras bollerita, mariquita, travestí -que no travesti-". Marc, ya entrando en combustión espontánea, intenta mantener la compostura y pregunta: "Ahora ya no se puede decir nada, ¿no?". Pero el presentador termina explotando: "Si estabas tan bien en los años 80, ¿qué coño haces aquí?".

"La semana pasada acabé tan canceladísima que me quedé dormidita en el sofá y me pasé toda la semana aquí", cuenta la falsa Alaska.

Marc le pide que abandone el programa: "No necesito más hate esta semana". "Si necesitas más hate, aquí estoy yo para lo que sea", se ofrece ella.

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