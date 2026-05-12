Marc Giró corrige a quienes lo acusan de "predicar el socialismo" como Wyoming o Almodóvar: "Yo soy comunista"

Marc Giró hace un repaso a los mensaje de 'hate' que recibe a través de las redes sociales en su monólogo inicial y, tras una intervención sorpresa de 'Alaska', y una defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, responde a quienes lo etiquetan de 'socialista'.

Marc Giró vuelve a convertir el 'hate' en material de comedia durante el arranque del cuarto programa de Cara al Show. El presentador lee algunos de los mensajes de odio que recibe en redes, entre ellos uno especialmente condensado: "Marc Giró, basura catalana. Vete a darle el culo a los moros". Después, repasa otro comentario que le acusa de estar haciendo "daño al colectivo" y el presentador se acuerda de Alaska, quien hace su aparición en plató... O al menos, es alguien que se le parece. La pulla llega justo después de la polémica generada por la cantante tras distanciarse del papel de icono LGTBIQ+ y asegurar que en los años 80 "no había siglas". "¿LGTB qué es? ¿Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona?".

Marc intenta recobrar la compostura tras expulsarla del plató, pero es difícil teniendo en cuenta que el siguiente mensaje que lee lo incluye en una lista de "progres de la tele que están forrados" y "predican el socialismo", entre los que se encuentran también Pedro Almodóvar, Jesús Vázquez o El Gran Wyoming. "Mientras, el españolito medio vive peor", remata esta publicación. "Yo no puedo hablar por el resto de caballeros que ahí se citan porque no sé hasta qué punto son socialistas ni tampoco el estado de sus finanzas. Yo puedo responder por mí".

"Yo no soy socialista. Yo soy comunista", asegura desatando las risas del público en el plató. Además, "todavía" no está forrado: "Pero estoy en ello. Al tiempo". "Me parece que estar forrado o en vías de estarlo y ser socialista o comunista, como es mi caso, tiene muchísimo mérito. Ser pobre y ser socialista o comunista, ¿qué mérito tiene?", se pregunta.

Además, defiende que "este españolito medio" del que habla el tuit no vive peor por su culpa ni por la de ninguna de las personas mencionadas anteriormente. "Vive peor por culpa de todos aquellos partidos que han votado en sede parlamentaria en contra de que se congele el precio de la vivienda o en contra de que se reduzca la jornada laboral", sentencia.

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