Marc Giró reta a los españoles con el test de nacionalidad en 'Ser o no ser español' de Cara al Show

Así es 'Ser o no ser español', el experimento social de Cara al Show que cuestiona hasta qué punto los ciudadanos con DNI español aprobarían el mismo examen que se exige a las personas migrantes para obtener la nacionalidad.

Cara al Show sale a la calle para plantear a personas de a pie algunas de las preguntas incluidas en el examen CCSE, la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España que el Instituto Cervantes exige a los aspirantes a la nacionalidad española.

La dinámica del espacio busca evidenciar si los propios ciudadanos son capaces de superar el mismo test que deben aprobar quienes buscan la nacionalidad. ¿Cómo se llama la policía autonómica del País Vasco?, ¿Cuál es la capital de la comunidad autónoma de Galicia?, María Zambrano, María Teresa León y Rocha Zazel son... Han sido las preguntas seleccionadas para el programa de hoy.

Las respuestas de los encuestados sirven para poner en contexto el nivel de exigencia del examen CCSE y abrir el debate sobre el conocimiento cívico y cultural dentro de la propia ciudadanía.

*Vuelve a ver el tercer programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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