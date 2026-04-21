Marc Giró responde con una espectacular actuación al ritmo de 'No cambié' a los que le piden que no cambie en laSexta

"Se creían que me había doblegado al capital y a las fuerzas oscuras del Ibex 35. Les voy a responder a todos de una vez", destaca Marc Giró con esta espectacular actuación en el plató de Cara al Show.

Después de llegar a caballo al plató de Cara al Show porque, "ahora con todo esto de la crisis del petróleo en Irán", cree que "es la mejor manera", Marc Giró reflexiona sobre las críticas que ha recibido tras fichar por laSexta.

"Cuando se anunció mi fichaje por laSexta, motivo por el que dejé RTVE, intenté hacer las dos cosas a la vez, como Chenoa, mucha gente me hizo llegar su preocupación porque pensaban que aquí no tendría la misma libertad de expresión", recuerda el nuevo presentador, que reflexiona en el vídeo: "Pensaban que me cortarían las alas, que no podría decir lo que quisiera y cómo quisiera, que me controlarían a mí, algunos dijeron que mi fichaje era una treta para amordazar mi discurso antifascista".

"Se creían que me había doblegado al capital y a las fuerzas oscuras del Ibex 35", explica el presentador de Cara al Show, que muestra en el vídeo principal de esta noticia algunos de los mensajes que ha recibido pidiéndole que no cambie como: "Que el dinerito no te cambie" o "Esperemos que no le hagan cambiar mucho". "Incluso, Sánchez me lo dijo en Lo de Évole", recuerda Marc Giró, que enseña en el vídeo un momento de la entrevista con Jordi Évole en el que el presidente del Gobierno le dice lo siguiente: "Lo que sí te quiero desear, Marc, es que no te cambie el tiempo porque lo que transmites esa autenticidad, valentía, coraje...".

"Les voy a responder a todos de una vez", destaca Marc Giró, que protagoniza una espectacular actuación en plató al ritmo de la mítica canción 'No cambié', de 'Yurena' (Ámbar /Tamara) y con la aparición de Leonardo Dantés. Puedes ver en el vídeo que hay sobre estas líneas la actuación completa del presentador de Cara al Show.

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