Marc Giró 'comprueba' en Cara al Show "si es posible dejar de ser homosexual a hostias": "¿Puede un mariquita convertirse en hetero?"

Marc Giró responde con este sketch a los que amenazan a los homosexuales con "hacerles heteros a hostias": "¡Que entre un mariquita!, ¿algún candidato para apalizarlo y conseguir convertirlo en hetero?".

Después de saber que "la Justicia ha confirmado la absolución del hombre que amenazó con 'hacer heterosexual a hostias' a un joven en el Orgullo", Marc Giró quiere "comprobar en directo si es posible dejar de ser homosexual a hostias". Es decir, "si a hostias un mariquita puede convertirse en heterosexual", destaca el presentador de Cara al Show, que pide que, "por favor, entre un mariquita" a plató para llevar a cabo el experimento.

En este sketch, en el que aparece Judit Martín como la regidora del programa, un joven que afirma ser "mariquita" desde siempre se somete a las "hostias" del público para comprobar si se convierte en heterosexual. "Ya van dos mariquitas, lo nunca visto en televisión", bromea Marc Giró al contarse a él mismo y pregunta al joven si "cree en las terapias de conversión". "Yo ni creo ni dejo de creer, yo me dejo fluir", afirma el chico, que confiesa que cree que puede "ser un buen hetero". "A mi padre le encantaría", afirma el joven a Marc Giró, que responde irónico: "Los padres siempre al lado de sus hijos".

"Vamos a ver si le podemos echar una mano, ¿algún candidato para apalizar a este mariquita y conseguir convertirlo en hetero a hostias?", pregunta Marc Giró al público, que se organiza en una fila para, uno a uno, ir dando "hostias" al "mariquita". "Le recomiendo que se quite las gafas porque va a salir volando", afirma Judit Martín, como la regidora del programa. "Me he mareado un poco, pero yo creo que sigo siendo mariquita", afirma el joven, que, eso sí, nota algo raro: "¡Después de tantas hostias ahora soy catalán!".

Puedes ver el irónico experimento que contesta a todos esos que amenazan a los homosexuales con "hacerles heterosexuales a hostias" en el vídeo principal de esta noticia.

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