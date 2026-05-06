Judit Martín desvela cómo se convirtió en "la diabla sobre ruedas": "Cuando salí me di cuenta de la magnitud de la tragedia"

"Ha sido duro", destaca, entre risas, Berto Romero después de que Judit Martín, su compañera en la película 'Pizza Movies' y colaboradora de Cara al Show, desvele cómo empezó su papel de "la diabla sobre ruedas".

Marc Giró juega con Berto Romero y Judit Martín a recordar las películas en las que han participado, aunque no exactamente las que ellos creen. Y es que el presentador de laSexta destapa algunas de las anécdotas y vivencias más curiosas y surrealistas de los actores a través de carteles de cine que así lo reflejan.

Desde 'Ruleta Perfect', protagonizada por Berto Romero cuando vivía en un piso de estudiantes, hasta 'La diabla sobre ruedas' de Judit Martín. "Esto fue porque tenía un personaje que se llamaba 'La diabla sobre ruedas' en un espectáculo en el que éramos luchadores de improvisación, pero manteníamos el personaje durante todo el año", comienza explicando la cómica.

Ese personaje recibía ese nombre porque Judit interpretaba a una jugadora de hockey que entraba en escena sobre patines. Había un presentador que hacía una introducción y, en una ocasión, tras su presentación, con cañonazo incluido, al salir al escenario ocurrió algo inesperado: en mitad del pasillo, un acomodador colocó a una señora en silla de ruedas bloqueando la puerta.

"La gente pensó que, cuando dijeron 'que entre la diabla sobre ruedas' y el foco iluminó a la señora, la llamada era para ella", cuenta entre risas.

Puedes ver el divertido momento en el vídeo sobre estas líneas.

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