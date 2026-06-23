Un independentista deja plantada a la hermana de Marc Giró para ver a España en el Mundial: "No es nacionalismo, ¡es fútbol!"

Marc Giró señala en Cara al Show que durante este Mundial han pasado "cosas mágicas". Un ligue independentista de su hermana le dio plantón el otro día porque tenía que ir a ver el partido de España.

Marc Giró sigue demostrando que el fútbol le interesa más como fenómeno social que como deporte. Después de confesar en Cara al Show que no sabe quién es 'la FIFA', el presentador encuentra en el Mundial una fuente inagotable de historias y contradicciones.

Según cuenta en el programa de laSexta, durante el torneo ocurren "cosas mágicas". Y la prueba definitiva la encontró mucho más cerca de casa: en la vida sentimental de su hermana.

Giró relata que uno de sus ligues, un independentista de los más comprometidos, la dejó plantada porque tenía un compromiso ineludible: ver jugar a España en el Mundial.

La anécdota tiene más gracia por el currículum político del protagonista. Según explica el 'showman', se trata de alguien que llegó a esconder en su casa las urnas del referéndum independentista y que incluso quemó contenedores durante las protestas de 2019. Sin embargo, cuando apareció la Selección Española en el calendario, las prioridades cambiaron. "Le dijo que su repentina devoción por España no era nacionalismo: 'Es fútbol'".

A partir de ahí, Giró aprovecha para lanzar una de esas reflexiones tan suyas en las que mezcla actualidad, política y humor. "Fíjate, M. Rajoy y todos los del 155, lo fácil que hubiera sido mandar aquel octubre en vez de a guardias civiles con porras a Vicente del Bosque", bromea.

Marc repasa en este monólogo los "goles" políticos y sociales que, a su juicio, se están marcando durante este Mundial, también llamamando la atención sobre la composición de las selecciones nacionales: "Uno de cada cuatro jugadores de este mundial no nació en el país para el que juega, lo que me lleva a pensar que esto de la nacionalidad, como el género -añado de propina- debe ser una triquiñuela de campeonato".

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