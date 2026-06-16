Wyoming, sobre el análisis de Rajoy del empate entre España y Cabo Verde: "El 98% del texto son chorradas"

El expresidente popular, con la vuelta del Mundial de Fútbol, ha vuelto a publicar en 'El Debate' sus particulares reflexiones futbolísticas sobre la cita deportiva.

El Mundial de Fútbol ha traído, de nuevo, las ya célebres columnas de Mariano Rajoy comentando la cita deportiva. Y, como era de esperar, el expresidente popular ya ha hecho una de sus particulares reflexiones sobre el partido disputado entre España y Cabo Verde.

"Hay que celebrar", señala Dani Mateo, "la literatura y el periodismo están de enhorabuena". "A raíz del encuentro de ayer de La Roja, nuestro aclamado autor publicó un artículo titulado 'Vendrán tiempos mejores'", señala el colaborador.

En él, Rajoy señala que "en el fútbol, lo que de verdad importa es meter más goles que el rival". "Si no lo haces, pierdes", sigue su texto, pero, en el mejor de los casos empatas". El expresidente popular indica que la Selección Española "fue incapaz de hacer un gol, tampoco recibió ninguno y por eso el resultado fue 0 a 0".

"¿Y este es registrador de la propiedad?", se pregunta el Gran Wyoming. "Es una maravilla", afirma Dani, "ni M.Rajoy lo hubiera dicho mejor". "Pero qué genio, qué talento, qué prosa", añade Wyoming, "cómo trabaja la evidencia".

"Se nota claramente la influencia de la generación del 98, porque el 98% del texto son chorradas", afirma el presentador. "Y el otro 2% se está estudiando", indica Mateo. "Sin duda, Mariano Rajoy merece un sillón en la Real Academia de la Lengua", concluye Dani, "aunque creo que hoy solo lo aceptaría si delante del sillón le ponen una tele para seguir el Mundial".

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