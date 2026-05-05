Hoy, en Cara al Show, Marc Giró entrevista a Berto Romero, Judit Martín y Alaska

Berto Romero, Judit Martín y Alaska visitan este martes a Marc Giró en el plató de Cara al Show, donde también volverá como colaboradora Yolanda Ramos y actuará Fangoria.

Alaska, Berto Romero y Judit Martín serán los invitados del tercer programa de Cara al Show, que se emite este martes, a las 23 horas, en laSexta. Además, esta tercera entrega del show de Marc Giró contará con la vuelta de Yolanda Ramos, que ya estuvo en el programa uno, y con la actuación musical de Fangoria.

El programa regresa este martes tras aterrizar con éxito en el prime time de laSexta, superando notablemente la media de su franja y también por encima de la media de la cadena. En sus dos primeras emisiones promedia un 7,3% y 610.000 espectadores de media, liderando sobre su competidor. Su debut se convirtió en el mejor estreno en laSexta en 6 años con un 8,5% de cuota, 727.000 seguidores y más de 2,2 millones de es

Así es Cara al Show

Cara al Show es un programa de entrevistas semanal en el que cada entrega abre con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró. Un arranque en el que nunca faltarán la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la lucha contra el machismo y el racismo.

Después del monólogo, Marc entrevista a dos celebrities A-list del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. Además, el espacio cuenta con diversas secciones y la participación de un variado equipo de colaboradores. Entre ellos, la inigualable Yolanda Ramos y el periodista y humorista Pepe Colubi, que analizarán el mundo con la ironía y el desparpajo que tanto les caracteriza; y el coreógrafo y bailarín Nacho Duato, que se estrena como colaborador en televisión.

El programa también incluye las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró’s Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, una actuación musical.

El espacio de Cara al Show, inspirado en los grandes late shows norteamericanos, es el primer plató adaptado de la televisión nacional e internacional, garantizando una accesibilidad real para los invitados, y reafirmando el compromiso del programa con la inclusión y la diversidad.

Con estos ingredientes, Cara al Show ha desembarcado en laSexta siendo fiel al ADN de la cadena. Una identidad propia basada en combinar la actualidad y el entretenimiento de forma única e innovadora, y que se lleva forjando a lo largo de 20 años de historia. En este tiempo, esta manera inconfundible de hacer televisión ha llevado a laSexta a afianzarse como la tercera cadena privada más vista de nuestro país, un liderazgo sobre su principal competidor que continúa vigente en la actual temporada y que aspira a seguir revalidándose de la mano de grandes apuestas como esta.

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