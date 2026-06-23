Héctor Bellerín y Borja Iglesias, una amistad fuera del fútbol: "Cuando me lo encontré en el Betis nos enamoramos completamente"

Héctor Bellerín cuenta a Marc Giró la amistad que formó con Borja Iglesias en el Betis al ser dos deportistas a los que se le juzga por no estar en el canon del futbolista "machote": "Nos hemos servido de ayuda el uno al otro".

Héctor Bellerín y Borja Iglesias son los dos futbolistas españoles que más se posicionan política y socialmente. Esto les ha llevado a recibir una oleada de críticas. Además, Marc Giró recuerda que tanto a Héctor Bellerín como a Borja Iglesias les "han llamado de maricón para arriba, sin serlo además". "Eso me parece un mérito", destaca el presentador que pide "un aplauso" para el futbolista. Además, a Borja incluso le han insultado por pintarse las uñas.

"¿Con Borja qué tipo de relación tenéis?, porque os habéis ayudado porque os han dicho de todo por no estar en el canon del futbolista machote que hay", pregunta Marc Giró al futbolista, que destaca cómo empezó su amistad con Borja Iglesias: "Cuando me lo encontré en el Betis nos enamoramos completamente".

"En el Betis fuimos uña y carne y a día de hoy mantenemos el contacto", afirma Bellerín del actual futbolista del Celta: "Nos hemos servido de ayuda el uno al otro porque no es lo mismo lo que hace uno en un vestuario que lo que hacen dos".

"¿Eso pasa factura si juegas mal en el campo?, ¿la gente achaca una mala jugada a eso?", pregunta Marc Giró a Bellerín, que se sincera en el vídeo: "Se te juzga de una forma distinta, los hobbies están encasillados en lo que es más masculino y lo que es más femenino". "Pintarte las uñas tiene efecto cero en luego cómo juegas e igual jugar a la play 10 horas seguidas es peor, pero eso es lo que hacen los tios, jugar a la play", lamenta el futbolista, que critica que se juzgue más que lo que hagan "no entre en el canon que a ellos les aparece".

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