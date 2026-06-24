El grupo de WhatsApp que comparten Jorge Drexler y Rozalén, "tarados totales" de la décima: "Tarataratatatata, tarararatatatá"

Marc Giró no sabe dónde se está metiendo cuando propone a Jorge Drexler hacer un juego precisamente a él, que es un "tarado" de la décima, igual que su amiga Rozalén.

La estrella internacional Jorge Drexler visita el programa de Cara al Show para presentar su nuevo disco 'Taracá' y anunciar gira en España. La trayectoria del cantautor uruguayo impresiona a Marc Giró, pero lo que le deja boquiabierto: su afición por las décimas.

El cantante aprovecha la oportunidad para demostrar su sabiduría acerca de este asunto. "La décima nace en España y está viva en todos los países de Latinoamérica, hasta el punto de que todos creen que la han inventado ellos mismos. En Perú la llaman décima peruana, en Uruguay se llaman payadores dentistas, en Cuba son jarocho...", intenta explicar antes de que Marc le interrumpa. "Estás aprobado", bromea. Él lo que quiere saber es qué diablos es eso de la décima.

"Son diez versos de ocho sílabas", comenta, para después meterse en profundidad con la métrica. Marc tiene su mente en otro sitio: "Parece el nombre de una droga de diseño".

Drexler desvela que es tan "taradito de la décima" que está en un grupo de WhatsApp con una persona que Marc conoce muy bien: su amiga Rozalén, "otra tarada de mucho cuidado". "¿Qué coño hacéis ahí?", pregunta ya con curiosidad el presentador.

"Tarados amados", comenta Jorge después de asegurar que "todo se puede escribir en verso".

Giró quiere ser uno más de ellos y por este motivo le propone un juego a su invitado. "Vamos a hablar en décimas", dice con entusiasmo. Pero, como puede comprobarse en el vídeo sobre estas líneas, no tiene ni idea de dónde se está metiendo.

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