La entrevista completa de Marc Giró a Mamen Mendizábal en Cara al Show: "No tengo miedo físico"

La periodista visita Cara al Show para repasar la nueva temporada de 'Anatomía de...', enfrentarse al juego 'Gil y polleces', revelar una experiencia extrema en la que estuvo "a punto de perder la vida" y brindar un consejo a Giró, recién aterrizado en laSexta.

Mamen Mendizábal visita Cara al Show para presentar la cuarta temporada de 'Anatomía de...', el programa de investigación con el que revisa algunos de los episodios y personajes más impactantes de la historia reciente de España.

"Conoces el titular, pero no sabes qué hubo detrás", ha destacado la periodista sobre la esencia de su programa, destacando la importancia de la perspectiva que aporta el paso del tiempo. "Muchas veces hace falta que pasen los años para que los temas puedan contarse de manera completa", ha asegurado a Marc Giró.

El juego 'Gil y polleces'

Aprovechando el conocimiento adquirido por Mendizábal tras investigar la figura de Jesús Gil en 'Anatomía de...', Marc Giró decide ponerla a prueba con un juego bautizado como 'Gil y polleces'. Un reto donde tiene que adivinar quién ha pronunciado una serie de frases polémicas entre tres posibles candidatos: Jesús Gil, Arturo Fernández o José Manuel Soto.

Entre las declaraciones seleccionadas destacan algunas tan llamativas como: "Si yo fuera mujer sería tan fácil, tan fácil que no sabría negarme a cualquier hombre que tuviera apetito sexual", "si un no fuera siempre un no, muchos no hubiéramos venido al mundo" o "nunca he tenido el lujo de que una mujer me acose".

Batalla personal contra quienes hablan en el vagón del silencio

Pero la protagonista de la noche también ha tenido que someterse a una peculiar investigación sobre sí misma con una divertida sección titulada 'Anatomía de... Mamen Mendizábal', para sacar a la luz una de sus mayores manías.

"Llego a pasar casi un mes al año metida en el AVE",ha desvelado Mamen, reconociendo que por eso tiene una norma innegociable: "Siempre voy en el vagón del silencio y, si no hay sitio, prefiero no viajar a Barcelona". Un vagón que, muy a su pesar, no siempre cumple las normas "Me he enfrentado a distintas personas. He llegado a coger el cartel del silencio y colocárselo delante a alguien o escribir post-its para quejarme y dárselos", ha destapado la periodista.

La vez que estuvo a punto de morir en un salto en paracaídas

"No lo considero una enfermedad ni una dolencia. Casi lo considero una suerte, pero creo que me falta algo o me sobra, porque no tengo miedo físico", ha desvelado esta noche Mamen Mendizábal a Marc Giró, relatando uno de los tres episodios a lo largo de su vida donde estuvo "a punto de morir".

Un momento que ocurrió durante un salto en paracaídas cuando trabajaba en la Cadena SER. "Miré hacia arriba y vi que estaba cayendo a mucha velocidad y el paracaídas estaba a la mitad de abrirse. Ahí sí sentí miedo. Además, tenía una grabadora para documentar la experiencia", ha recordado la periodista, remorando cómo fue después escuchar el momento: "Cuando le di al play se oían los gritos y los 'hijos de puta, qué me habéis hecho'".

El consejo de Mamen Mendizábal a Marc Giró tras 20 años en laSexta

"Me lo he pasado muy bien y me han permitido divertirme mucho", asegura Mamen Mendizábal, que habla de cómo ha vivido estos 20 años en laSexta, una cadena donde acaba de aterrizar Marc Giró. Aprovechando su experiencia, el presentador de Cara al Show le ha pedido un consejo para afrontar su carrera en televisión.

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