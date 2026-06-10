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Lorca y Gil de Biedma

Enric Auquer sorprende a Marc Giró recitando de memoria poemas de Lorca y Gil de Biedma

La visita de Enric Auquer a Cara al Show no solo sirve para descubrir su pasión por los bidés o las largas horas que pasa en el baño. El catalán también deja alucinado a Marc Giró al demostrar su memoria durante un divertido juego literario.

Enric Auquer sorprende a Marc Giró recitando de memoria poemas de Lorca y Gil de Biedma

"Llevo 52 días sin fumar", revela Enric Auquer a Marc Giró, un proceso que está afrontando incorporando nuevos hábitos a su rutina diaria. Entre ellos, la memorización de poemas, una afición que practica sobre todo en el baño, uno de sus lugares favoritos de la casa.

El actor ha hablado en varias ocasiones de su trastorno por déficit de atención (TDA) y de su dislexia, circunstancias que le han llevado a desarrollar diferentes técnicas de concentración y aprendizaje. Una de ellas consiste precisamente en memorizar textos poéticos.

Aprovechando esta afición, Marc Giró le propone el reto de distinguir qué versos pertenecen a Federico García Lorca y cuáles al poeta Jaime Gil de Biedma. "¡Recitas súper!", exclama el presentador de laSexta, impresionado por la facilidad con la que el actor recuerda los versos.

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